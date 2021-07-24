Мария Захарова иронично ответила на санкции Украины против Wildberries Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично ответила на украинские санкции против российской компании Wildberries.

- Украина ввела санкции против Wildberries и основательницы этого сервиса Татьяны Бакальчук. В онлайн-магазине нашли футболки с Путиным и форму российской армии. Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и Джефф Безос? Или #ЭтоДругое? — написала Захарова у себя в Telegram.

К посту она прикрепила скриншоты интернет-магазина Amazon, из которых следует, что в магазине продаются футболки с изображением российского лидера Владимира Путина и "Вежливых людей".

Напомним, 23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского интернет-магазина Wildberries и ее подразделений на Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского лидера. Также указ предусматривает рестрикции в отношении сооснователей компании — Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука. Срок действия — три года.