Тысячи человек в Испании лишились света из-за обрыва высоковольтной линии

Тысячи испанцев лишились света из-за обрыва высоковольтной линии Фото: REUTERS

Тысячи испанцев лишились света из-за обрыва высоковольтной линии, соединяющей страну с Францией. Об этом сообщила газета El Pais.

В частности, проблемы наблюдаются в Андалусии, Арагоне, Каталонии, Мадриде и Наваре. Компания Red Electrica сообщила в Twitter, что "инцидент с гидросамолетом создал проблему во французской сети очень высокого напряжения, что привело к временному отключению полуострова от остальной Европы". Там же уточнили, что проблема уже решена, межсетевые соединения и поврежденное электроснабжение в Испании заменили.

В 2019 году из-за двух мощных штормов в Испании и Португалии тысячи людей остались без электричества. Стихия обрушилась на полуострова в среду, а к вечеру четверга серьезно усилилась. Сначала страны "потрепал" шторм "Эльза", а в субботу ему на смену пришла "Фабьена". Людям пришлось столкнуться со шквалистым ветром, обильными осадками, оползнями и наводнениями. Жертвами стихии стали не менее восьми человек.