В Соединенных Штатах призвали объявить Джо Байдену импичмент из-за "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Обозреватель американской газеты Washington Post Марк Тиссен считает, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по "Северному потоку — 2".

Журналист напомнил, что демократы запустили процесс импичмента против Дональда Трампа в 2019 из-за их подозрений в том, что тогдашний президент давил на украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего хозяина Белого дома Хантера.

- Теперь администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", — пишет Тиссен.

Нынешний же президент Джо Байден давит на Зеленского, чтобы он согласился на невыгодную для Незалежной сделку, предположил Тиссен. По мнению журналиста, это "позорный поступок". Однако он не повлечет за собой импичмент, так как американские власти ведут слишком "мягкую" политику в отношении России, считает Тиссен.

Ранее портал kp.ru сообщал о том, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению по "Северному потоку-2". Германия будет требовать рестрикций Брюсселя в отношении России, если Москва будет использовать проект, как "оружие". При этом Киев не уверен, что Москва будет соблюдать данные обещания. Между тем, в России неоднократно заявляли, что не собираются при помощи "Северного потока - 2" каким-либо образом влиять на другие государства.