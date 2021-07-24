В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» о закупках газа для Украины

В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» Фото: REUTERS

В «Газпроме» ответили на заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, объяснив, что председатель правления холдинга Алексей Миллер не предлагал Украине покупать российский газ, а его слова об объемах транзита через соседнюю страну после 2024 года касались закупок со стороны Евросоюза по новым контрактам.

«Ознакомились с заявлением председателя правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким», - отмечается в сообщении пресс-службы российской компании.

Уточняется, что «речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Алексей Миллер сказал, что компания готова сохранить и увеличить транзит «голубого топлива» через Украину только при условии дополнительных закупок газа. После этого Юрий Витренко заявил, что такое предложение для Незалежной неприемлемо, так как Киев «тратит на импортированный газ меньше, чем получает за транзит».