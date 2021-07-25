Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 25 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 25 июля 2021 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже более месяца поклонники с тревогой ждут новостей о состоянии здоровья певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова). Артистка находится в больнице, где ее спасают от тяжелой формы пневмонии.

Состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое. Ее продолжают держать на аппарате ЭКМО, поскольку легкие исполнительницы не позволяют ей дышать самостоятельно.

Ранее помощница МакSим Маргарита Соколова заявила, что лежит с ней в одной больнице и заверила поклонников, что, несмотря на тревожные слухи, в состоянии здоровья певицы наметились улучшения. Помощь ей оказывает "звездный состав" докторов, так что жизнь исполнительницы в надежных руках.

При этом Соколова признала, что из-за тяжелого течения болезни в организме МакSим "есть сбои", и он "сильно ослаб". Артистке еще предстоит длительное лечение и реабилитация.

"Спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится. Не переживайте за лекарственные препараты. Они все имеются в нужном количестве и самые лучшие", - добавила Соколова.

Марина Абросимова почувствовала себя плохо после выступления 12 июня 2021 года в Казани. У артистки подскочила температура до 39 градусов. Но даже после госпитализации и получении отрицательного результата теста на коронавирус для публики так и осталось загадкой, чем же на самом деле заболела МакSим. Спустя несколько дней ее ввели в состояние искусственной комы, чтобы облегчить для организма процесс выздоровления.