"Это неизбежно": помощница певицы МакSим обратилась к поклонникам

Певица МакSим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг состояния певицы МакSим в последнее время ходит много слухов и домыслов. Кто-то говорит, что 38-летняя артистка чуть ли не умирает, кто-то уверен, что, находясь в коме больше месяца, звезда не будет прежней, кто-то просто усердно молится за здоровье кумира. На днях помощница вокалистки рассказала, что происходит с исполнительницей.

"Даю вам информацию, как говорится, из первых рук. Так уж случилось, что я лежу сейчас в одной больнице вместе с Мариной. Могу точно сказать, у Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов", - обратилась к поклонникам помощница певицы МакSим.

Маргарита Соколова заверила, что артистка находится в надежных руках. "Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", - написала она в блоге.

При этом женщина признала, что у звезды есть серьезные проблемы с легкими. "Да, есть сбои в организме. При таком тяжелом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб", - сокрушается она.

По ее словам, болезнь непредсказуема и может вносить свои поправки. Маргарита также отметила, что впереди - очень длительное лечение, восстановление и реабилитация. "Спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится. Не переживайте за лекарственные препараты. Они все имеются в нужном количестве и самые лучшие", - резюмировала Соколова.