Двое военнослужащих ВС Турции погибли при нападении на броневик в Сирии

Два турецких военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на их броневик в Сирии Фото: EAST NEWS

В субботу, 24 июля, министерство национальной обороны Турции сообщило о нападении террористов на бронированный автомобиль Вооруженных сил республики в Сирии, в результате атаки были убиты двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения.

«Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции «Щит Евфрата», - цитирует заявление оборонного ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 2017 года турецкие военные провели в северных районах Сирии три операции под названиями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». Турецкие Вооруженные силы и союзные им вооруженные формирования взяли под контроль пограничные территории САР, расположенные к востоку от реки Евфрат.

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