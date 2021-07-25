В Бельгии началось новое наводнение из-за сильных дождей

Больше всего пострадали города Динан и Намюр Фото: REUTERS

Из-за сильных ливней, прошедших в европейских странах, в южных районах Бельгии началось новое наводнение, передает телеканал RTBF вечером в субботу, 24 июля.

Сообщается, что вода затопила несколько населенных пунктов, однако больше всего пострадали столица региона Валлония город Намюр и город Динан, где грязные потоки воды сносили все на своем пути, в том числе машины. О возможных жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Последствия нового наводнения на юге Бельгии Фото: REUTERS

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Старый свет – в первую очередь Германия и Бельгия – не могут оправиться от последствий мощнейших ливней, которые привели к самому крупному за последние сто лет наводнению. Число погибших уже перевалило за 180 человек, и очевидно, что данные эти неполные, ведь еще несколько сотен числятся пропавшими без вести (подробности).