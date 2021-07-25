Глава Гидрометцентра предупредил о сильных дождях в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ближайшие два дня, по прогнозам синоптиков, в Магаданской, Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае, Якутии и республиках Северного Кавказа пройдут сильные дожди. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Якутии, Магаданской области, на Чукотке прогнозируется сильный дождь 25-26 июля, и это будет способствовать тому, чтобы интенсивность бушующих там пожаров уменьшалась», - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Кроме того, по его словам, сильный дождь и грозы в ближайшие пару дней ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях, «на севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град».

«Еще, где сильные осадки – это Северо-Кавказский федеральный округ», - добавил Роман Вильфанд, уточнив, что там в воскресенье и понедельник порывы ветра будут достигать местами 20-25 м/с.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Гидрометцентра предупредил, что к выходным жителей европейской части России ожидает резкое похолодание после аномальной жары.