В Гидрометцентре предупредили, что Европейская часть РФ "посинеет" от холода к выходным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей европейской части России ожидает похолодание, которое наступит к выходным. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Как уточнил Вильфанд, на юге Европейской России температура воздуха будет около и на один градус ниже нормы, а в Центральном Черноземье будет ниже нормы на два градуса.

Согласно прогнозу, в предстоящую пятидневку сильных температурных аномалий не будет. По словам синоптика, в центре европейской части России до конца текущей недели осадков не ожидается, «потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко», однако на юге Центрального федерального округа могут произойти опасные природные явления

Напомним, ранее Вильфанд сообщил о похолодание в центре Европейской России, которое ожидает уже к четвергу, 22 июля. По прогнозам синоптиков, в этот день столбики термометров в регионе опустятся до +17-20°C. Кроме того, в Москве после аномальной жары также наступит похолодание.