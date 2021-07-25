Трамп: Демократы в США всегда критикуют Россию, но не Китай

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Финикс (штат Аризона), в очередной раз обрушился с критикой на нынешнюю вашингтонскую администрацию и демократов. В частности, он заявил, что члены Демократической партии постоянно обвиняют Россию в причастности ко всему, что происходит в Соединенных Штатах, избегая при этом критиковать власти Китая.

«Это всегда Россия. Вы замечали, что это никогда не бывает Китай? Потому что они (демократы) все обогащаются благодаря Китаю, они обогащаются не благодаря России», - приводит слова Трампа ТАСС.

В качестве примера лидер республиканцев привел скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена – младшего сына действующего президента США. Тогда в предвыборном штабе Байдена-старшего тоже обвинили в причастности к этому скандалу российские спецслужбы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, незадолго до президентских выборов в прошлом году журналист газеты New York Post приобрел в одной из ремонтных мастерских в штате Делавэр копию жесткого диска ноутбука Хантера Байдена, на котором содержалась компрометирующая его информация – многочисленные фотографии, деловая и личная переписка.