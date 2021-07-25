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Здоровье25 июля 2021 3:57

РБК: Привитые от коронавируса могут заразиться «бразильским» штаммом

Специалисты отмечают, что прививка защищает только от тяжелого протекания болезни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ученые считают, что «бразильский» штамм коронавируса вдвое заразнее обычного

Ученые считают, что «бразильский» штамм коронавируса вдвое заразнее обычного

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские ученые сходятся во мнении, что на сегодняшний день о так называемом «бразильском» штамме коронавируса, который получил название «гамма», известно слишком мало, чтобы можно было делать однозначные выводы о его заразности для тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19.

Однако, как считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, привитые тоже могут заразиться этой разновидностью инфекции, поскольку сама по себе прививка защищает только от тяжелого протекания болезни, а не от заражения. По ее словам, «любой вирус может пробить иммунную систему».

«Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные», - пояснила Попович в беседе с РБК.

При этом эксперт отметила, что гамма-штамм очень заразен, однако «пока самые плохие характеристики имеет не «гамма», а «дельта».

«Заболеваемость среди привитых вполне возможна – той формой вируса, который распространен», - заключила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в России выявлен бразильский штамм коронавируса гамма, который считается в два раза более заразным, чем обычный. В научном центре «Вектор» сообщили, что выявленные в нашей стране случаи заражения этой разновидностью «ковида» единичны, а инфицированные им люди были не привиты.

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