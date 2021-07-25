Финансовый эксперт назвал россиянам способы законно увеличить пенсию Фото: Shutterstock

У большинства пенсионеров в России размер пенсии только немного превышает размер прожиточного минимума в регионе, однако есть способы законно увеличить выплаты. Об этом в воскресенье, 25 июля, рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Специалисты напомнил, что у каждого вида пенсии есть свой перечень оснований для назначения и пересмотра выплат.

- Иногда для повышения пенсии достаточно направить в российский Пенсионный фонд или МФЦ необходимые документы. Необходимо периодически проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законах страны, - сказал Евгений Биезбардис в интервью агентству «Прайм».

Финансовый эксперт отметил, что сумма страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа и от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы увеличить свой страховой стаж, следует продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы. Так можно предоставить в Пенсионный фонд доказательства ранее неучтенного стажа, например, трудовую книжку, договоры и дополнительные соглашения, а также свидетельские показания коллег по работе.

Евгений Биезбардис добавил, что у самозанятых россиян есть возможность усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.