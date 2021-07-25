Стаж для выхода на пенсию можно докупить у государства. И вот как это сделать

Обратитесь в ПФР - там сделают расчет и скажут, сколько нужно доплатить за недостающие годы и баллы Фото: Артем КИЛЬКИН

Страховую пенсию по старости назначают только тем, кто работал. Таковы правила. Минимальные требования небольшие, но их нужно обязательно выполнить. В 2021 году это 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент (по-народному - балл). Если же стажа или баллов не хватает, то их можно докупить. Объясняем, как это сделать и есть ли в этом экономический смысл.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Требования к стажу и числу баллов с каждым годом растут. Переходный период закончится в 2024 - 2025 годах. Сначала минимальный стаж вырастет до 15 лет, а потом число коэффициентов достигнет 30. После этого повышение требований прекратится.

Если вы понимаете, что к моменту выхода на пенсию накопить нужное число отработанных официально лет и заработанных баллов не получится, проблему можно решить двумя способами.

1. Доработать нужный срок

То есть, не выходить на пенсию, а продолжить работу. Главное - чтобы она была официальной, и работодатель платил за вас страховые взносы. Когда накопится нужная сумма, можно подать заявление в ПФР и получить право на страховую пенсию. Но все зависит от того, сколько именно стажа и баллов вам не хватает, и какая у вас официальная зарплата сейчас (то есть, сколько баллов прибавляется каждый год).

2. Докупить стаж и баллы

Это право у россиян появилось с конца 2018 года. Тогда вступил в силу специальный закон. В нем установлена формула, по которой можно проводить такие «сделки с государством». Стаж и баллы стоят недешево. Но в большинстве случаев это выгоднее, чем ждать назначения социальной пенсии. Ее дают лишь на пять лет позже страховой и она в полтора раза меньше.

КАК КУПИТЬ СТАЖ И БАЛЛЫ

Простой пример. Допустим, человек понял, что ему не хватает пары лет стажа и пяти баллов, чтобы выйти на пенсию в срок. Чтобы купить недостающие годы и баллы, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Желательно заранее, а не за неделю до наступления пенсионного возраста. В ПФР сделают расчет и скажут, сколько нужно доплатить в бюджет.

Формула для покупки стажа зависит от минимального размера оплаты труда по стране. Сейчас МРОТ составляет почти 13 тысяч рублей. Его нужно умножить на 12 календарных месяцев и на 22%. Получится 34 тысячи рублей. Это та сумма, в которую государство оценивает дополнительный год рабочего стажа. Плюс за это начислят один пенсионный балл.

Для покупки баллов используется другая формула. Она зависит от потолка страховых взносов, которые работодатель платит в год (сейчас миллион 465 тысяч рублей). Эту сумму нужно умножить на те же 22% и разделить на 9,57 балла (максимальное количество, которое можно получить в 2021 году). В итоге один балл стоит примерно столько же, сколько и год стажа, - около 34 тысяч рублей.

Итого, если вам не хватает двух лет стажа и 5 баллов, заплатить придется 170 тысяч рублей. За два оплаченных года стажа автоматически дадут по одному баллу, то есть докупить нужно будет не пять, а всего три дополнительных балла.

НАСКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО

Давайте сделаем простой расчет. Средняя пенсия по стране составляет 15 тысяч рублей, но если баллов мало, то претендовать вы можете только на минималку. Она в разных регионах отличается и зависит от прожиточного минимума пенсионера. В среднем около 10 тысяч рублей в месяц.

Если заплатить 170 тысяч, это эквивалентно 17 месяцам получения страховой пенсии. По статистике ПФР, мужчины, дожившие до пенсии, получают ее в течение 16 лет, а женщины - в течение 26 лет. Среднестатистически в этом примере докупить стаж и баллы выгодно.

Для сравнения, если пустить все на самотек, не докупать стаж и баллы и не дорабатывать до минимальных значений, то рассчитывать придется только на социальную пенсию. Ее назначат на пять лет позже - это 60 месяцев. И получать вы будете на несколько тысяч рублей в месяц меньше.

КАКИЕ ЕСТЬ НЮАНСЫ?

В целом «сделка с государством» может быть выгодна для тех, кому до пенсии осталось совсем чуть-чуть и они понимают, что у них недостаточно стажа или баллов. Особенно тем, кто получает зарплату в конверте.

Ограничения, естественно, тоже есть. Докупить можно лишь половину требуемых стажа и баллов. То есть, при нынешних требованиях в 12 лет и 21 балл настоящий стаж должен составлять не меньше шести лет, а заработать за это время нужно не меньше 10,5 балла.

Еще один нюанс - купить сразу все не получится. Если человеку не хватает для получения пенсии нескольких лет стажа, дополнительные взносы нужно будет платить несколько лет. Тогда человек может зарабатывать по два года стажа каждый год. Например, работать официально и одновременно докупать еще один год стажа за наличные.

При этом платить дополнительные страховые взносы можно по частям. Например, каждый месяц.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли купить стаж и баллы родителям?

Да, можно. Вносить деньги разрешено как за себя, так и за других людей. Если родителям не хватает стажа и баллов для начисления достойной пенсии, то вы можете помочь им. При этом докупать стаж и баллы есть смысл только до минимальных значений.