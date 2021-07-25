Путин открыл главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин открыл главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота государства.

- Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Этот праздник значим и дорог для всей России, для нашего народа. Доблестью военных моряков наше Отечество крепло, ковались его слава и величие. Мы любим и чтим наш Военно-морского флота, гордимся его историей и теми, кто во все эпохи сражался и умирал во имя своей родины, - объявил глава государства.

Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что Россия постоянно и успешно совершенствует вооружение своего флота, может обнаружить любого противника и при необходимости нанести ему неотвратимый удар.

До открытия парада верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, поприветствовал и поздравил экипаж судов.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте проходит главный военно-морской парад, в котором принимают участие свыше 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около четырех тысяч военнослужащих.