Синоптик предупредил о «стене залповых ливней» в Москве в конце июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнюю неделю июля в Москве придут сильные ливни и грозы, при это температура воздуха сохранится на уровне в плюс 30 градусов. Об этом в воскресенье, 25 июля, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в начале грядущей недели антициклон «Дана» будет удерживать в столичном регионе преимущественно солнечную и сухую погоду: днем столбики термометров повысятся до плюс 27-30 градусов по Цельсию. Однако уже к вечеру среды с приближением ложбины циклона «Дирк», который затопил северную Европу, небо постепенно тучи.

- Сперва пойдет «слепой» дождь. В ночь на четверг он перерастет в стену залповых ливней, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза, - сообщил Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что погода на территории Москвы вернулась в рамки климатической нормы июля.