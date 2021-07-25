Украина вошла в первую пятерку стран по объемам поддержки от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина входит в первую пятерку стран по объемам помощи, оказываемой Соединенными Штатами, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

В интервью «Радио Свобода»* представитель Госдепартамента рассказал, что каждый год Киев получает от Вашингтона до 750 миллионов долларов на развитие различных отраслей. По мнению Кента, объемы поддержки не зависят от того, представители какой партии руководят администрацией США, так как и демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину».

В июле 2020 в Сенат Соединенных Штатов предложили выделять Киеву ежегодно 300 миллионов долларов на военные нужды. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он поддерживает идею военной помощи Украине и поставки Киеву летального оружия.

Белый дом опроверг приостановку военной помощи Украине.

*Признано СМИ-иноагентом