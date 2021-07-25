В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу «национальность» Фото: Shutterstock

Депутаты Государственной думы предлагают вернуть в паспорта РФ графу «национальность», сообщил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Инициатива может быть интересна представителям малочисленных коренных народов, которые хотели бы иметь отметку о национальной принадлежности и имеют определенные преференции, отметил парламентарий в разговоре с «Говорит Москва». Он сообщил, что однозначного решения по этому вопросу пока не принято.

«В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано Ф.И.О. на татарском языке, это можно. Это не то, что если у человека есть какие-то амбиции – это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», – сказал депутат.

Напомним, в СССР указание национальности в паспорте и других документах было обязательным. Национальность гражданина записывалась в графу на основании национальности обоих родителей или одного из них.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России сократило срок оформления паспортов граждан РФ. С 1 июля 2022 документ будет оформляться в течение пяти рабочих дней.