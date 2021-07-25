Минсельхоз РФ пообещал стабильные цены на подсолнечное масло Фото: сайт правительства Ростовской области

Цены на подсолнечное масло сохранятся в России на стабильном уровне, заявили журналистам в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Удержанию стабильных цен будут действующие меры таможенно-тарифного регулирования, а увеличение урожая подсолнечника в 2021 году позволит полностью обеспечить внутренний рынок подсолнечным маслом, сказали в ведомстве.

Как отметили в Минсельхозе, в первой половине сезона 2020-2021 мировые цены на подсолнечник подскочили, и это спровоцировало повышение российского экспорта. Снижение же урожая в 2020 году привело к сокращению производства масла в первом полугодии 2021. В ведомстве подчеркнули, что за последний месяц цена на готовый продукт сохранялась на уровне 94,2 рубля за литр.

Как писал сайт kp.ru, в России подсолнечное масло на фоне ожиданий высокого урожая подсолнечника начало дешеветь. Сборы подсолнечника по итогам 2021 года могут стать рекордными, достигнув 15,9 миллиона тонн. Прогнозы высокого урожая подсолнечника в России и на Украине повлияли на обвал цен на мировом рынке: в первой половине июня из-за небольшого спроса на подсолнечное масло в Турции, Китае и Индии цены на него стали активно падать.