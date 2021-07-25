Сирийские ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Системы ПВО Сирии отразили в воскресенье, 25 июля, ракетную атаку Израиля, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

В период с 5:40 до 5:54 два тактических истребителя F-16 израильских ВВС нанесли два ракетных удара по населенному пункту Сейдат-Зейнаб. По словам Кулитя, атака была совершена вне воздушного пространства Сирии. Ракеты были уничтожены российскими зенитными ракетными комплексами «Бук-М2Э», сказал он.

Как писал сайт kp.ru, 20 июля 2021 Сирия отразила ракетную атаку Израиля, применив российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2». Тогда удар был также нанесен истребителями F-16, которые вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную Соединенным Штатам зону Эт-Танф.