В Хорватии перевернулся автобус, погибли десять человек

Авария произошла на трассе возле города Славонски-Брод Фото: REUTERS

В Хорватии съехал в кювет и перевернулся автобус, в результате погибли десять человек, еще 44 получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу бригады «Скорой помощи». По оценкам медиков, 15 из них, в том числе маленькая девочка, находятся в тяжелом состоянии. Такие данные на специальной пресс-конференции озвучил глава хорватского Минздрава Вилли Берош.

Уточняется, что авария произошла днем в воскресенье, 25 июля, на трассе возле города Славонски-Брод. Автобус, в салоне которого находилось 67 пассажиров, ехал из Германии в Приштину, передает агентство Reuters. По предварительной версии правоохранительных органов, водитель уснул за рулем.

Президент Хорватии Зоран Миланович выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а премьер страны Андрей Пленкович посетил пострадавших в больнице, пожелал им скорейшего выздоровления.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 июля на юго-востоке Боливии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и рухнул с обрыва, в результате погибли более 30 человек.