Подозреваемый в покушении на временного президента Мали скончался

Временный президент Мали полковник Ассими Гоита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скончался мужчина, которого правоохранители Мали задержали по подозрению в попытке убийства временного президента страны Ассими Гоита. Об этом сообщил национальный телеканал ORTM со ссылкой на заявление правительства переходного периода.

В заявлении говорится, что после нападения на временно возглавившего Мали полковника Ассими Гоиту «было возбуждено дело по подозрению в покушении на убийство и создание угрозы безопасности государства». Подозреваемый был сразу же задержан охраной, однако «в ходе расследований, позволивших выявить подтверждающие признаки преступлений, состояние его здоровья ухудшилось», его доставили в медицинский центр, где задержанный, «к сожалению скончался».

Отмечается, что причины смерти станут известны после вскрытия, однако ТО, что подозреваемый скончался, «не мешает продолжению расследования».

Напомним, как писал сайт kp.ru, покушение на временного президента Мали произошло 20 июля. Мужчина с ножом напал на него во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Почти сразу после покушения Ассими Гоита объявил, что с ним все в порядке: нападавший промахнулся и вместо него ранил другого человека.