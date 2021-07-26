Мишустин отправится в поездку по Дальнему Востоку и Сибири

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник начинает рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин начнет свою рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь, которая продлится четыре дня.

Программа главы российского правительства начнется в Сахалинской области. В первый день рабочей поездки Михаил Мишустин планирует посетить курильский остров Итуруп, где он осмотрит Курильскую центральную районную больницу и цеха рыбоперерабатывающего комплекса.

Во вторник председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко, сообщает пресс-служба правительства.

В среду и четверг Михаил Мишустин посетит Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре премьер осмотрит судостроительный и авиационный заводы, а в Иркутской области посетит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва подготовила «уникальные и беспрецедентные» предложения по совместной с Японией экономической деятельности на Курилах. Он сказал, что эти инициативы будут окончательно сформулированы после поездки Мишустина на Дальний Восток и «оценки ситуации на месте».