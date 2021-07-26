Два самолета ВКС доставили на Кубу гуманитарную помощь из России

Два самолета Ан-124 "Руслан" доставили на Кубу 88 тонн гуманитарной помощи из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 25 июля, в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване приземлились два самолета Ан-124 «Руслан» Военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставили на Кубу в общей сложности 88 тонн гуманитарной помощи – муку, мясо, подсолнечное масло, миллион защитных масок от коронавируса и другой полезный груз.

Гумпомощь в гаванском аэропорту принимали посол России в Гаване Андрей Гуськов и министр внутренней торговли Кубы Бетси Диас Веласкес.

«Это проявление солидарности с народом и правительством Острова Свободы, который находится в сложной ситуации из-за торгово-финансовой блокады со стороны США и последствий пандемии коронавируса», - сказал журналистам российский посол.

Дипломат добавил, что представительство Москвы «находится в тесном контакте с кубинской стороной по вопросу нужд в области медикаментов».

Бетси Диас Веласкес поблагодарила Россию за помощь в сложное для Кубы время. По ее словам, кубинцы «с огромной радостью и благодарностью восприняли этот шаг», передает ТАСС.