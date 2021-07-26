Правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курилах

Российское правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассматривает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах.

- Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории, — сказал он на встрече с работниками рыбопромышленной отрасли.

Он добавил, что рассматривается возможность освобождения инвесторов этого региона от налогов. Мишустин уточнил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности.

Ранее Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась рабочая поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь. Второй день своей рабочей поездки, председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко.