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Экономика26 июля 2021 7:39

Правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курилах

Также инвесторов этого региона могут освободить от налогов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Российское правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах

Российское правительство обсуждает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассматривает возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах.

- Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории, — сказал он на встрече с работниками рыбопромышленной отрасли.

Он добавил, что рассматривается возможность освобождения инвесторов этого региона от налогов. Мишустин уточнил, что речь идет об основных видах деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности.

Ранее Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась рабочая поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь. Второй день своей рабочей поездки, председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко.