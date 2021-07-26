Мишустин прибыл с рабочим визитом на Итуруп

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром в понедельник, 26 июля, премьер-министр Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась рабочая поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь.

Как писал сайт kp.ru, программа премьера начнется в Сахалинской области. На Итурупе Михаил Мишустин посетит Курильскую центральную районную больницу и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, пообщается с руководством и работниками предприятия.

Во вторник, второй день своей рабочей поездки, председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва подготовила «уникальные и беспрецедентные» предложения по совместной с Японией экономической деятельности на Курилах. Он сказал, что эти инициативы будут окончательно сформулированы после поездки Мишустина на Дальний Восток и «оценки ситуации на месте».