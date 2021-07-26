Посла России вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Российского посла вызвали в МИД Японии из-за поездки Мишустина на Курилы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Михаила Галузина для выражения ему протеста из-за поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Об этом пишет местное агентство Kyodo.

По информации агентства, с послом должен встретиться заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Российское посольство пока никак не комментирует эту информацию.

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като ранее заявил, что поездка Мишустина "противоречит последовательной позиции Японии в отношении Северных территорий и вызывает большое сожаление".

Напомним, 26 июля Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась рабочая поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь. Второй день своей рабочей поездки, председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко.