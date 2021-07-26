Австрийский мальчик объяснил, почему написал письмо Путину

Мальчик из Австрии объяснил, почему написал письмо Владимиру Путину Фото: REUTERS

10-летний Маттеус Брандштеттер из Австрии объяснил, почему решил написать письмо президенту России Владимиру Путину с призывом не терять веру в Европу.

- Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали, — цитирует австрийца РИА Новости.

По его мнению, множество людей в мире думают так же, но не решаются написать российскому лидеру. Маттеус сообщил, что не надеялся получить ответ от Путина, но ежедневно спрашивать родителей, прочитал ли глава государства его послание. Он выразил уверенность, что теперь Путин прочтет его письмо.

Напомним, неделю назад появилась информация, что школьник из Австрии написал Путину письмо. В своем послании он рассказал, что ежедневно следит по телевизору за перемещениями армий Соединенных Штатов Америки и Китая. По его мнению, Россия и Европа должны объединиться, так как несут ответственность за безопасность. Маттиас также написал, что в Европе очень много людей, которые по-доброму настроены к России и мечтают о тесном сотрудничестве стран.