Песчаная буря накрыла северо-запад Китая

Северо-запад Китая накрыла песчаная буря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайскую провинцию Ганьсу, а также город Цзюцюань накрыла песчаная буря. Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы природного явления снимают происходящее на видео и размещают его в Сети. В частности, появились кадры из городского уезда Дуньхуан провинции Ганьсу, где зафиксировали облака пыли высотой не менее 100 метров.

Сообщается, что полиция усилила контроль за дорожным движением и призвала водителей переждать бурю. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Также не сообщается о разрушении каких-либо зданий.

Ранее власти китайского Шанхая эвакуировали из прибрежных более 360 тысяч жителей в связи с тайфуном "Иньфа". Скорость ветра в шанхайском районе Пудун, больше всего пострадавшим от тайфуна, достигала 24 метров в секунду. С утра в мегаполисе шли проливные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Все экстренные службы города были переведены в особый режим работы.