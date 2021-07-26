Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире26 июля 2021 10:11

Песчаная буря накрыла северо-запад Китая

Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Северо-запад Китая накрыла песчаная буря

Северо-запад Китая накрыла песчаная буря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайскую провинцию Ганьсу, а также город Цзюцюань накрыла песчаная буря. Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы природного явления снимают происходящее на видео и размещают его в Сети. В частности, появились кадры из городского уезда Дуньхуан провинции Ганьсу, где зафиксировали облака пыли высотой не менее 100 метров.

Сообщается, что полиция усилила контроль за дорожным движением и призвала водителей переждать бурю. Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет. Также не сообщается о разрушении каких-либо зданий.

Песчаная буря в китайской провинции Ганьсу

Ранее власти китайского Шанхая эвакуировали из прибрежных более 360 тысяч жителей в связи с тайфуном "Иньфа". Скорость ветра в шанхайском районе Пудун, больше всего пострадавшим от тайфуна, достигала 24 метров в секунду. С утра в мегаполисе шли проливные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Все экстренные службы города были переведены в особый режим работы.

Песчаная буря накрыла северо-запад Китая