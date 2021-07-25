Более 360 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна Фото: REUTERS

Власти китайского Шанхая эвакуировали из прибрежных более 360 тысяч жителей в связи с тайфуном «Иньфа».

Скорость ветра в шанхайском районе Пудун, больше всего пострадавшим от тайфуна, достигает сейчас 24 метров в секунду. С утра в мегаполисе идут проливные дожди, сопровождающиеся шквалистым ветром. Все экстренные службы города переведены в особый режим работы, передает агентство «Синьхуа».

Аэропорты Шанхая временно не принимают воздушные суда. Кроме того, приостановлено движение скоростных поездов. Всем образовательным учреждениям города рекомендовано отменить занятия в понедельник, 26 июля.

Как писал сайт kp.ru, несколько дней назад ливни обрушились на китайскую провинцию Хэнань. В результате прорыва плотины на одном из водохранилищ власти провинции были вынуждены экстренно объявить о первом уровне реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС Китая повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго. В зоне бедствия после стихии находятся более трех миллионов китайских граждан.

Около 200 тысяч жителей города Чжэнчжоу, который является административным центрам провинции Хэнань, были эвакуированы из-за наводнения в регионе.