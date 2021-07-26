Япония выразила протест России из-за поездки Мишустина на Курилы

МИД Японии выразил протест России из-за поездки Мишустина на Курилы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова.

Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Как пишет агентство Kyodo, Галузин назвал протест Японии неприемлемым.

- В свете фундаментальной позиции России (по этому вопросу) мы не принимаем (протест), — заявил российских посол.

Ранее Михаил Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась рабочая поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь. Второй день своей рабочей поездки, председатель кабинета министров проведет в Южно-Сахалинске совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока и встретится с губернатором области Валерием Лимаренко.