Правительство Японии рассматривает возможность диалога с Россией

Власти Японии рассматривают возможность диалога с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек правительства Японии Кацунобу Като заявил, что японское правительство рассматривает возможность диалога с Россией, чтобы обсудить существующие проблемы. Сейчас договоренностей по этому поводу нет.

- Однако именно из-за того, что между Россией (и Японией) есть проблемы, существует необходимость проведения обсуждений с российской стороной. Исходя из этого мы рассматриваем возможность осуществления диалога на различных уровнях, — заявил он в ходе регулярной пресс-конференции.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.