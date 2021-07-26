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В мире26 июля 2021 12:13

Правительство Японии рассматривает возможность диалога с Россией

Сейчас в отношениях между странами есть проблемы, считают японские власти
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Японии рассматривают возможность диалога с Россией

Власти Японии рассматривают возможность диалога с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек правительства Японии Кацунобу Като заявил, что японское правительство рассматривает возможность диалога с Россией, чтобы обсудить существующие проблемы. Сейчас договоренностей по этому поводу нет.

- Однако именно из-за того, что между Россией (и Японией) есть проблемы, существует необходимость проведения обсуждений с российской стороной. Исходя из этого мы рассматриваем возможность осуществления диалога на различных уровнях, — заявил он в ходе регулярной пресс-конференции.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.