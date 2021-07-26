Вильфанд спрогнозировал возвращение жары в Москву после 26 июля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву снова вернется жаркая погода. По словам синоптика, ждать этого осталось совсем недолго. Уже в понедельник, 26 июля, столбики термометров устремятся вверх.

Рост спровоцирует хорошо выраженный антициклон, который приближается к России. Он даст старт новому режиму циркуляции воздуха, в некоторых районах температура прогреется до +31 градуса.

Весь конец июля днем температурный фон будет оставаться комфортным из-за низкой облачности, так как солнце прогревает воздух. В то же время ночью при отсутствии облаков воздух будет сильно охлаждаться.

- Уже в понедельник, 26 июля, температурный фон будет выше 25 градусов: 25–27 градусов, во вторник — 26–28 градусов, а в среду — 28–29 градусов, по области даже до 31 градуса, делится Роман Вильфанд с NEWS.ru.

Тем не менее, такие показатели почти не выбиваются из нормы для середины лета. Июль традиционно самый жаркий, последняя неделя будет всего на два-три градуса выше климатической нормы.

А вот возвращения 25-градусной жары синоптики не ожидают.

- Аномалия будет вполне умеренной. Температурный фон почти привычный, дождей и опасных погодных явлений тоже не прогнозируется, - заключил синоптик.

Хотя ранее метеорологи прогнозировали, что конец июля будет богатым на осадки и предупреждали о "стене залповых ливней".

По его прогнозам, в последние дни месяца, 29 и 30 июля, облачность повысится, а температура будет в диапазоне 24–29 градусов.