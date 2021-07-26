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Политика26 июля 2021 12:49

Песков: точку в споре России и Японии о Курилах может поставить мирный договор

Москва надеется на продолжение сотрудничества со стороны Японии и готова развивать "добрые отношения" с соседом, сообщили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков считает, что точку в споре России и Японии о Курилах может поставить мирный договор

Дмитрий Песков считает, что точку в споре России и Японии о Курилах может поставить мирный договор

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что точку в территориальном споре России и Японии о Курильских островах может поставить мирный договор.

- Точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе президентом (Владимиром) Путиным, прикладывается много усилий, чтобы выйти на этот мирный договор, — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Москва надеется на продолжение сотрудничества со стороны Японии и готова развивать "добрые отношения" с соседом.

Ранее первый заместитель главы Министерства иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест послу РФ Михаилу Галузину из-за с поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Курильские острова. Для выражения протест российского посла вызвали в японский МИД. Галузин назвал протест Японии неприемлемым.