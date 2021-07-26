Россиянам в Тунисе посоветовали не перемещаться по стране

Посольство РФ посоветовало россиянам в Тунисе не перемещаться по стране Фото: REUTERS

Российское посольство рекомендовала гражданам РФ, находящимся в Тунисе, воздержаться от поездок по стране на фоне беспорядков.

- Напоминаем о необходимости соблюдать действующие в стране ограничения, обусловленные борьбой с пандемией COVID-19, в частности комендантский час с 20:00 до 05:00 следующего дня, запрет на передвижение между провинциями и другие, — говорится в сообщении посольства.

Ранее президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке работы парламента на 30 дней и отмене неприкосновенности всех депутатов. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время будет отправлен в отставку премьер страны Хишам Машиши вместе со всем его кабинетом министров. Такое решение было принято в ходе совещания с руководством служб безопасности и военным командованием, на котором обсуждалась ситуация в стране. После этого объявления глава тунисского парламента обвинил президента в антиконституционных действиях, а во многих городах Туниса, в том числе и в столице, начались митинги сторонников и противников Каиса Саида.