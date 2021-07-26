В России предложили изымать загранпаспорта за долги

В России предложили изымать загранпаспорта у должников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому предлагается забирать загранпаспорта у должников.

- Заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, — цитирует председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева ТАСС.

Изъятый паспорт предлагается отправлять в тот госорган, который его выдал. После погашения задолженности россиянин сможет вернуть документ обратно. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.

Ранее сенатор Андрей Кутепов разработал проект закона, согласно которому предлагается наказывать административным арестом или штрафом за неуплату алиментов бывшим супругам. В разговоре с журналистами автор инициативы отметил, что сейчас предусмотрена административная ответственность только за неуплату алиментов детям или нетрудоспособным родителям. При этом в Семейном кодексе указано, что право на алименты имеет и бывший супруг.