Россия отстыковала старый модуль "Пирс" от МКС

Россия отстыковала старый модуль "Пирс" от Международной космической станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, был отстыкован от Международной космической станции при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Таким образом был освобожден стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который запланирован на 29 июля.

Планируется, что в 17:42 по московскому времени "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Согласно расчетам, несгоревшие элементы могут упасть в южную часть Тихого океана, прозванном "Кладбищем космических кораблей".

Напомним, что МЛМ "Наука" стартовал к МКС в среду, 22 июля. Однако модуль не смог набрать достаточную высоту, поскольку у него не включились двигатели. Специалистам группы управления полетом модуля в подмосковном ЦУПе удалось дистанционно принудительно запустить двигатель, и МЛМ смог набрать необходимую высоту.