Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2021 14:56

Россия отстыковала старый модуль "Пирс" от МКС

Его заменят многоцелевым лабораторным модулем "Наука"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Россия отстыковала старый модуль "Пирс" от Международной космической станции

Россия отстыковала старый модуль "Пирс" от Международной космической станции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, был отстыкован от Международной космической станции при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16". Об этом следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Таким образом был освобожден стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который запланирован на 29 июля.

Планируется, что в 17:42 по московскому времени "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Согласно расчетам, несгоревшие элементы могут упасть в южную часть Тихого океана, прозванном "Кладбищем космических кораблей".

Напомним, что МЛМ "Наука" стартовал к МКС в среду, 22 июля. Однако модуль не смог набрать достаточную высоту, поскольку у него не включились двигатели. Специалистам группы управления полетом модуля в подмосковном ЦУПе удалось дистанционно принудительно запустить двигатель, и МЛМ смог набрать необходимую высоту.