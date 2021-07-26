В Китае эвакуировали более 1,6 миллиона человек из-за шторма «Иньфа» Фото: REUTERS

Власти Китая эвакуировали более 1,6 миллиона жителей восточной провинции Чжэцзян из-за приближения тропического шторма «Иньфа». Об этом в понедельник, 26 июля, пишет издание Global Times, ссылаясь на информацию китайской Центральной метеорологической службы.

Из-за стихии Государственный комитет по развитию и реформам страны рекомендовал приостановить работу железнодорожного транспорта и метро. Местным властям предложили ввести первый уровень реагирования на ЧС.

По информации китайских метеорологов, этим утром шторм «Иньфа» достиг побережья провинции Чжэцзян, максимальная сила ветра составляла 10 баллов. Опасная стихия может нанести четырем провинциям государства. В настоящее время работа туристических объектов в прибрежных районах провинции Чжэцзян и Шанхая временно приостановлена.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня северо-западную провинцию Китая Ганьсу и город Цзюцюань накрыла песчаная буря: облака пыли достигли высоты не менее 100 метров.