Шойгу созвонился с и.о. министра обороны Армении Фото: Министерство обороны РФ

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности руководителя министерства обороны Армении генерал-майором Аршаком Карапетяном. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении Минобороны России.

Отмечается, что главы военных ведомств двух государств во время беседы обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Как писал сайт Kp.ru, 7 июля текущего года российский президент Владимир Путин и Никол Пашинян и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Во время встречи политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабах, размещение российских военных и двусторонние отношения между РФ и республикой.