Минздрав разрешил Biocad проводить исследования вакцины от коронавируса в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские министерство здравоохранение выдало биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение в стране клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 26 июля, следует из информации государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Целью испытаний является безопасности и иммуногенности препарата. Дата окончания разрешения обозначено 31 декабря 2026 года. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 добровольцах.

Компания Biocad первой в мире разрабатывает собственную вакцину от коронавируса BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора.

Как писал сайт Kp.ru, в прошлом году биотехнологическая компания Biocad проводила поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи.