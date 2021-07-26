Цены на бензин в России выросли на 0,6% в июне 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на бензин в России в июне текущего года выросли на 0,6 процента. Заметнее всего автомобильный бензин подорожал в Забайкальском крае – на 1,6 процента, Красноярском крае и Амурской области – на 1,5 процента. Об этом в понедельник, 26 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Росстата.

Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в Сахалинской области и Ненецком автономном округе – в этих регионах топливо подешевело на 1,4 процента и 0,1 процента соответственно. В столице России и Санкт-Петербурге за прошедший месяц цены на бензин выросли на 0,4 процента.

Как писал сайт Kp.ru, накануне аналитики провели исследование стоимости и доступности бензина в 32 европейских государствах. Самым дешевым бензин оказался в Казахстане, Россия в списке заняла второе место (49,1 рубля за литр). Самый дорогой бензин в Нидерландах, Дании и Португалии.