Последние новости на утро 26 июля 2021: Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы

«КП» – о последних новостях на утро 26 июля 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости на утро 26 июля 2021 года. Аналитики провели исследование стоимости и доступности бензина в 32 странах Европы. Первое место по дешевизне автомобильного топлива досталось Казахстану, где литр бензина марки Аи-95 стоит 34,3 рубля. Россия заняла второе место (49,1 рубля за литр), замыкает тройку лидеров Белоруссия (58 рублей). Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах, Дании и Португалии. А вот по доступности бензина для населения, как свидетельствуют результаты исследования экспертов, наша страна расположилась в середине списка – на 16-м месте, между Италией и Казахстаном.

Ранним утром в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом на южнокурильский остров Итуруп. С посещения этого острова началась поездка главы российского правительства на Дальний Восток и в Сибирь.

В Токио уже заявили, что Япония собирается выразить России протест из-за этой поездки. По словам генерального секретаря японского кабинета министров Кацунобу Като, посещение Итурупа российским премьером «противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями и заслуживает глубочайшего сожаления».

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два новых «самолета Судного дня». В Воронеже начались работы по созданию нового воздушного судна, которое представляет собой мобильный командный центр для управления войсками на случай ядерной войны. Разрабатывается такой самолет на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.

Ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета подтвердили влияние коронавируса на умственные способности человека. Наибольшие проблемы в решении интеллектуальных задач испытывают люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме.

Тем временем по подозрению в убийстве министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова, который умер после драки на турбазе, задержан спортсмен-пауэрлифтер.

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