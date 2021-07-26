Минэнерго России допустило временный запрет на экспорт бензина Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство энергетики России допускает временный запрет на экспорт бензина. Специалисты ведомства в ближайшие дни продолжат анализ цен на бирже и на его основе примут соответствующее решение. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил заместитель главы министерства Павел Сорокин в ходе беседы с журналистами.

- Нормативный акт под временный запрет готова. Мы сейчас смотрим детали и смотрим на ежедневную динамику. В последние два дня объемы на бирже выросли, и цены стали постепенно падать. Поэтому сейчас мы внимательно следим за этим, - сообщил замминистра.

Павел Сорокин подчеркнул, что окончательное решение по поводу запрета на экспорт бензина в России будет принято на основе динамики биржевых цен и насыщения биржи объемами топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, по информации Росстата, за июня 2021 года цены на автомобильный бензин на территории РФ выросли на 0,6 процента. Больше всего топливо подорожало в Забайкальском крае, Красноярском крае и Амурской области.