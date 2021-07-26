Юрист поддержала решение забирать у должников загранпаспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила решение изымать у должников заграничные паспорта, тем самым ограничивая их в передвижении и побуждая поскорее выполнить свои обязательства.

Она отметила, что поддерживает все нормативные акты, которые ужесточают ответственность должников.

-Чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда, тем лучше. Я считаю, что это правильно, - отметила юрист в беседе с RT.

Если приставы получат возможность забирать заграничный паспорт у должника, то это станет действенной мерой. И «подтолкнет скорее исполнить судебное решение».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому предлагается забирать загранпаспорта у должников. Изъятый паспорт будет отправляться в тот госорган, который его выдал. После погашения долга человек сможет забрать документ обратно.