В России одобрили исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России одобрило совместное исследование вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и российского Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник Лайт».

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», - говорится в государственном реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.

Уточняется, что в исследовании примут участие 150 добровольцев, а завершить его планируется 2 марта 2022 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции в России биотехнологической компании Biocad.