Пожар в жилом доме в Нефтеюганске потушили

Общая площадь возгорания составила 720 кв. метров. Фото: ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу

К этому часу огнеборцам удалось полностью потушить крупный пожар, вспыхнувший этой ночью в деревянном жилом доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«В 02:40 (00:40 мск) открытое горение было ликвидировано на площади 720 квадратных метров, в 03:17 (01:17 мск) полная ликвидация последствий пожара», - уточняется в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщение о возгорании в двухэтажном 24-квартирном доме на четыре подъезда поступило на пульт дежурного в час ночи по местному времени (23:00 мск). Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, горели два подъезда – третий и четвертый, огнем была охвачена крыша. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 50 человек, в том числе 15 детей. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.