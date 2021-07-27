Российские туристы, привитые от коронавируса, смогут свободно въезжать в Венгрию с 27 июля 2021

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вторника, 27 июля 2021 года, россияне, получившие прививку против коронавируса, смогут свободно въезжать в Венгрию. Об этом накануне объявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, напомнив, что венгры при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на «ковид» уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью.

«Мы, в свою очередь, с завтрашнего дня разрешаем вакцинированным россиянам приезжать в Венгрию в туристических целях. Наше государство всегда было была популярным направлением среди российских туристов. Тот факт, что привитые россияне вновь смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», - сказал глава венгерского МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией 10 июня. Сейчас самолеты из Москвы в Будапешт летают четыре раза в неделю, из Санкт-Петербурга в венгерскую столицу — два рейса в неделю.