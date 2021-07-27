Россия и Таиланд обсудят взаимное признании сертификатов о вакцинации от коронавируса

Взаимное признании сертификатов о вакцинации от коронавируса - шаг к открытию границ между странами Фото: REUTERS

Накануне, 26 июля, Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел консультации с Минздравом Таиланда. В частности, обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса.

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что это один из шагов, необходимых «для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после новостей о том, власти Таиланда начинают снимать ограничения на въезд и принимать у себя вакцинированных иностранцев, россияне стали стали больше интересоваться авиабилетами в эту страну. Ранее сообщалось, что с 1 июля зарубежные туристы и местные жители могут посещать остров Пхукет без 14-дневного карантина, если они уже привились от коронавируса.