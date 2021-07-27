Пользователей смартфонов предупредили о настройке-уязвимости для мошенников

Эксперт предупредил о настройке-уязвимости для мошенников Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман предупредил пользователей iPhone об "опасной" настройке.

Как сообщает Forbes, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi. Чтобы отключить ее, необходимо зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и затем поставить галочку на отметке "Спросить".

Специалист сообщил, что мошенники могут создавать точки доступа и называть их, копируя популярные общедоступные сети. После этого они могут перехватывать трафик или ограничить доступ в Сеть, имитируя доступ к ней.

Также Доффман рассказал, что при прохождении процедуры введения логина и пароля при подключении к точкам доступа мошенников, пользователи могут подхватить вредоносную программу.

Ранее мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов – они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей. Эксперт отметил, что в данной схеме злоумышленники пользуются программой Samsung Upgrade, которая позволяет за маленькую плату в месяц пользоваться новых телефоном, а по истечению года – либо обменять его новый бесплатно, либо купить, внеся остаток платежей. При этом процесс оформления подписки происходит в онлайн-режиме.