Сбер сообщил о новом способе кражи денег у россиян через мессенджеры

Россиян предупредили о новом способе кражи денег через мессенджеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Злоумышленники выманивают деньги у россиян при помощи якобы организованных мессенджерами розыгрышей денежных призов. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

- Новая уловка мошенников — "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Сайт предлагает выбрать любой мессенджер, после чего оказывает сумму "приза" — от 10 до 500 тысяч долларов. После этого жертва переходит в чат с "администратором", где ему сообщают еще о нескольких денежных призах.

Однако российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому жертве предлагают конвертировать "приз" в рубли, для чего потребуется небольшая комиссия в несколько сотен рублей. Далее мошенники просят ввести данные карты и подтвердить перевод через смс. Так злоумышленники хотят не только получить комиссию, но и украсть все деньги с карточки.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман предупредил пользователей iPhone об "опасной" настройке. Речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi. Чтобы отключить ее, необходимо зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и затем поставить галочку на отметке "Спросить". Специалист сообщил, что мошенники могут создавать точки доступа и называть их, копируя популярные общедоступные сети. После этого они могут перехватывать трафик или ограничить доступ в Сеть, имитируя доступ к ней.